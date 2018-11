CÔTÉ, Roland



À l'unité de soins palliatifs du Foyer de Charlesbourg, le 19 octobre 2018, à l'âge de 86 ans et 4 mois, est décédé monsieur Roland Côté, époux de madame Huguette Bernier, fils de feu madame Alice Martin et de feu monsieur Elzéar Côté. Il demeurait à Québec.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 10h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Daniel (Johanne Desjardins), Linda (Jocelyn Montagnon) et France (Jean-Pierre Deschesne); ses petits-enfants: Marilou, Grégorie (Victoria Bernardo), Dave (Marie Pier Lapointe), Kevin, Brian et Alexandra (Georges-Alex Bouchard); ses arrière-petits-enfants Louis-Victor et Megan; son frère Raymond (Charlotte Blais); son beau-frère Remy de la famille Côté; ses belles-sœurs Adrienne (feu Marcel Bernier) et Madeleine (feu Jean-Guy Bernier) ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Des remerciements particuliers à tout le personnel dévoué du Foyer de Charlesbourg (unité de soins palliatifs) pour les bons soins prodigués.