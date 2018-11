TONDREAU, Patrice



À son domicile de Berthier-sur-Mer, entouré des siens, est décédé monsieur Patrice Tondreau le 29 octobre 2018 à l'âge de 70 ans. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 2 novembre de 14h à 16h30 et de 19h à 21h30 ainsi que samedi à compter de 10h30.suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. Il laisse dans le deuil, son épouse Denise Lemieux, ses enfants: Caroline (Yves-Marc Pelletier), Jean-Philippe (Catherine St-Jean); ses petites-filles: Océane et Flavie; ses sœurs: Andrée, Marcelle (Michel Lefebvre) et Françoise (Harold Bourget); ses belles-sœurs: Claire (Bernard Blanchet) et Sylvie (Jean Leblanc); ainsi que ses neveux et nièces. Il manquera grandement à son fidèle compagnon Marcel Forgues (Solange Thibault). Un merci particulier au Dre Annie Mercier et au personnel du CLSC de Montmagny pour les bons soins prodigués ces dernières semaines. Pour compenser l'envoi de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/ ou à la Fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, https://www.fondation-iucpq.org/dons/types-de-dons#don_in_memoriam. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.