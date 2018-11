LAVERDIÈRE, Alex



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 22 octobre dernier, à l'aube de ses 30 ans, est décédée Alex Laverdière. Elle était la fille chérie de Johanne Plante et de Alain Laverdière (Valérie Bois). Outre ses parents, elle laisse dans le deuil ses oncles, tantes, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs amis. La famille recevra les condoléances en présence du corps, audès 13h.La famille désire remercier le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec, particulièrement Dre Isabelle Côté et Dre Marjolaine Tremblay pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Diabète Québec (bureau 300, 8550, Boulevard Pie-IX, Montréal, Qc H1Z 4G2).