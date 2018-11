GIROUX, Denis



Au CHSLD St-Augustin, le 27 octobre 2018, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Denis Giroux, époux de madame Monique Simoneau. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraL'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière paroissial de la Nativité Notre-Dame, rue Du Fargy. Monsieur Giroux laisse dans le deuil son épouse madame Monique Simoneau; son fils Martin (Josée Desbiens); ses petites-filles: Sarah-Kim, Alexane et Maélie; son frère Pierre-Yves (Huguette Bernier), sa sœur Josette (Gérald Laverdière), les beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simoneau ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu Céline Giroux. Un sincère remerciement au personnel des centres d'Hébergement Robert-Giffard et de St-Augustin pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à Société d'Arthrite, 1275 chemin Ste-Foy, bureau 125 A, Québec, QC GIS 4S5 téléphone: 418-692-0220 info@qc.arthrite.ca