Bon départ pour le Rouge et Or rugby

L’équipe féminine de rugby du Rouge et Or passe en demi-finale du championnat canadien U Sports, en vertu d’une victoire arrachée difficilement par la marque de 28-22 aux Dinos de Calgary, en lever de rideau du tournoi présenté à l’Université Acadia, en Nouvelle-Écosse.

Trois essais de l’arrière Marie-Laura Choquette ont fait la différence. Les dames de l’Université Laval ont contrôlé le rythme dans la majeure partie du match, mais se sont néanmoins retirées au vestiaire à la demie avec un léger retard de 12-10.

Les joueuses de Kévin Rouet se sont cogné le nez à deux reprises à la porte d’en-but avant la pause et Calgary a tenté de les enfoncer avec un autre essai non converti au retour pour porter la marque à 17-10. Le Rouge et Or a ensuite pris le contrôle avec deux essais successifs, mais avec sept minutes à faire, Calgary a nivelé la marque à 22-22. Deux bottés de pénalité de Véronique Gagné ont finalement donné la victoire aux Lavalloises.

« On a dominé le match malgré quelques erreurs défensivement et offensivement qui les ont maintenues dans le coup.

« J’ai un groupe très jeune avec beaucoup de joueuses de première année et j’ai craint que l’on manque d’expérience sur les moments clés. Finalement, le groupe a bien réagi, sans paniquer. J’ai été vraiment impressionné par la maturité des filles et c’est ce qui a fait la différence », a noté Rouet. Vendredi, le Rouge et Or se frottera à St.FX, une équipe invaincue en six matchs cette saison.