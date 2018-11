VALLÉE, Pierrette Côté



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), le 28 octobre 2018, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Pierrette Côté, épouse de feu monsieur Émile Vallée. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église à compter de 10 h. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Line (Ghyslain Grenier) et Yves (Jocelyne Long); ses petits-enfants: Stéphanie, Jonathan (Joanie) et Audrey. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté et Vallée ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial à tout le personnel de l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1B 0B8, Tél : 418-656-4999. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.