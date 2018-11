Calgary les a conquis

« À un moment donné, on va prendre une décision en équipe durant la fin de semaine : y va-t-on pour un record du monde au relais ? Ce sera une décision d’équipe. On va se regarder et il y en a peut-être un qui va dire go. Alors moi, je vais dire go aussi », affirme Bédard, qui ne prédit pas à laquelle des trois journées de compétitions cette volonté pourrait s’appliquer.

« Est-ce que ce sera vendredi, samedi ou dimanche ? Peut-être pas non plus. On va voir si les astres sont alignés. La pression atmosphérique va être haute, ce qui pourrait être un désavantage, et on va analyser toutes les possibilités. Mais les gars savent que ce record-là est possible. »