Caravane et campagne de peur

L’avenir politique de Donald Trump se jouera aux élections de mi-mandat, mardi prochain. Sa réaction à la « caravane » de migrants d’Amérique centrale illustre bien comment il mise sur la peur et la division pour tenter d’éviter la défaite.

Mercredi à la Maison-Blanche, un conseiller du président annonçait qu’il était grand temps de parler des succès économiques de l’administration, mais le président Trump a insisté pour parler de la caravane de migrants et d’immigration.

Bill Clinton l’avait appris à ses dépens quand il a perdu le Congrès en 1994, et les libéraux québécois le savent aussi : les bonnes nouvelles économiques ne garantissent pas les victoires électorales.

À l’approche du vote, Trump et les républicains martèlent les thèmes qui éveillent l’insécurité identitaire de leurs partisans. Il n’est pas exclu que ça fonctionne, mais ça ressemble à une stratégie du désespoir.

Une caravane dans la campagne

Loin au sud, environ 4000 migrants encombrent les routes de la campagne mexicaine en fuyant la violence et la pauvreté. C’est toutefois dans la campagne électorale américaine qu’ils prennent le plus de place.

Dans le but évident d’activer le courant de xénophobie qui anime leur base électorale, Donald Trump et son parti ont transformé cette caravane en menace existentielle pour les États-Unis.

Campagne de peur

Pour rendre cette caravane encore plus effrayante, Trump n’a pas hésité à colporter les mensonges les plus saugrenus, par exemple que des terroristes du Moyen-Orient s’y cachent, en plus de nombreux criminels dangereux.

Pour contrer cette menace et stimuler l’hystérie de ses partisans, Trump a envoyé plus de 5000 militaires à la frontière sud, plus qu’il n’y a de migrants dans la caravane.

L’escalade de la rhétorique de Trump dans cette affaire est telle que même des commentateurs de Fox News se sont sentis obligés de la dégonfler.

Le président a aussi escaladé sa guerre contre l’immigration en promettant de mettre fin à l’octroi de la citoyenneté à toute personne née en sol américain, garanti par le 14e amendement de la Constitution. C’est une promesse impossible à tenir, mais ses partisans s’en balancent.

Le but est clair : exploiter l’insécurité identitaire des hommes blancs qui déplorent la perte des privilèges dont ils jouissaient à la « belle époque », quand les minorités et les femmes acceptaient leur domination en silence.

Peur de perdre

À quelques jours du vote, il semble assez probable que les républicains perdront leur majorité à la Chambre des représentants, ce qui placera l’administration Trump sur la défensive.

Le président sait qu’une majorité démocrate au Congrès exposera les travers de son administration et de ses affaires personnelles à un niveau de surveillance qui n’aura rien à voir avec la complaisance des républicains.

C’est pourquoi Donald Trump fait campagne avec l’énergie du désespoir, n’hésitant pas à miser à fond sur la peur et la division. Qu’il réussisse ou pas, c’est sans doute un avant-goût du genre de campagne qu’il mènera d’ici à novembre 2020.