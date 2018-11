DULAC, Alain



À l'Hôpital de Saint-Georges de Beauce, le 22 octobre 2018 à l'âge de 46 ans, est décédé accidentellement Alain Dulac, époux de Marie-France Allaire. Il était le fils de feu Sylvio Dulac et de madame Huguette Chamberland. Il demeurait à Saint-Lazare, autrefois de Saint-Malachie de Bellechasse. La famille accueillera parents et amis auvendredi le 2 novembre 2018 de 19h à 21h. Samedi jour des funérailles, le salon sera ouvert à compter de 10h.Il laisse dans le deuil son épouse, ses enfants: Gabriel et Émilie; sa mère madame Huguette Chamberland (feu Sylvio Dulac, Jacques Morissette), ses frères: Tony et Jimmy (Sonia Gagnon et leurs enfants: Alex, Olivier et Christopher); ses beaux-parents: Gilles Allaire (Louise Bourbonnais); ses beaux-frères: Philippe (Audray Boivin et leurs enfants: Isaac, Thomas, Aurélie et Abygaël) et Jean-Marc (Paula Parsons et leur fils Patrick) ainsi que la grand-mère de Marie-France madame Aurélie Caron (feu Louis-Philippe Bourbonnais) et de nombreux oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire