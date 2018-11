ROUILLARD, Oscar



À la maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, le 25 octobre 2018, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Oscar Rouillard, fils de feu Alphonse Rouillard et de feu Edwidge Fortin. Il demeurait à Buckland, Bellechasse. La famille recevra les condoléances auà compter de 12h30.et de là, au cimetière paroissial. Il était le frère de: feu Eugène (Pauline Taillefer), Estelle (feu Paul-Henri Plamondon), Suzanne (feu Ernest Renaud), feu Denis, Denise (feu Aurèle Morissette), Georgette (Roger Jean), Madeleine (Jean-Louis Garneau), André, Raymonde (Fernand Bouchard) et Raymond. Il laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Merci spécial au personnel et bénévoles de la maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis pour les bons soins prodigués et leur empathie envers la famille. Sincère merci à Madame Jocelyne Boivin, Sarah Bélanger et les employées de l'Accueil Notre-Dame de Buckand pour les bons soins prodigués à Oscar. Un remerciement aux personnes qui se sont dévouées pour les visites chez les médecins et les rendez-vous à l'Hôpital de Lévis. Un merci sincère à madame Annie Lavigne, travailleuse sociale et à madame Denise Fortier, infirmière pour leur bon travail. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la maison de soins palliatifs du Littoral, 5445, rue St-Louise, 2e étage Lévis (Québec) G6V 4G9. Des formulaires seront disponibles à la salle.