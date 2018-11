Comment prévenir mes deux garçons du danger ?

J’ai deux garçons qui sont en deuxième et quatrième année. Ils sont de plus en plus impliqués dans les sports d’équipe, ce qui leur fait le plus grand bien et leur permet d’évacuer leur trop-plein d’énergie. Mais avec le phénomène de plus en plus répandu de la dénonciation d’agressions sexuelles sur des mineurs dans les journaux, mon conjoint et moi nous nous demandons comment prémunir nos gars contre de tels prédateurs.

Nous avions l’impression de bien jouer notre rôle d’éducateur de nos enfants, mais nous appréhendons le jour où ils viendront nous dire que cela leur est arrivé à eux. Moi, j’en mourrais certainement, même si mon conjoint pense que je m’en fais pour rien.

Mère un jour, mère toujours

Vous ne vous en faites pas pour rien, mais les excès étant toujours néfastes, il ne faut pas non plus paniquer pour quelque chose de totalement hypothétique. Si vous avez aidé vos enfants à développer une bonne confiance en eux et en leurs capacités. Si vous leur avez inculqué les valeurs de respect et d’intégrité de leur personne et de celle des autres. Si vous leur avez enseigné, au fur et à mesure de leur avancement en âge, les bases nécessaires pour apprivoiser une sexualité saine. Il n’y a pas de raison qu’ils ne sachent pas faire obstacle à un éventuel prédateur qui croiserait leur route. Ceci étant, gardez quand même l’œil ouvert sur tout changement brusque dans leur comportement et gardez toujours votre porte ouverte à toute confidence de leur part.