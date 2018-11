Commission de l’écofiscalité : la «gammick»

Un autre publireportage patronal

À vrai dire, ça fait longtemps que je suis ben tanné de ces articles rédigés par des journalistes et chroniqueurs qui ne connaissant pas grand-chose au sujet qu’ils abordent. Ils foncent quand même malgré le risque réel d’endoctriner leurs lecteurs.

Ah ben chose, parlant justement de ça, je suis tombé ce 17 octobre 2018 sur un article du Devoir rédigé par Isabelle Paré. Ledit papier s’intitulait : « Environnement. Déchets. Le bonnet d’âne au Canada. Un comité d’experts propose le principe de l’utilisateur-payeur pour éviter un cul-de-sac ». Tellement original et novateur le principe de l’utilisateur-payeur en lieu et place des impôts sur le revenu. Une taxation régressive qui amplifie les inégalités et ampute l’accessibilité universelle aux services publics. Politique fiscale toutefois préférée du patronat et des libéraux du Québec : « Le principe de l’utilisateur-payeur privilégié par le patronat » et « Bachand (ex-ministre libéral des Finances devenu lobbyiste) défend le principe de l’utilisateur-payeur » (Le Devoir, 20 octobre 2014 et La Presse, 12 mars 2012). Le patronat recommande cette formule pour tous les services publics de la santé à l’éducation en passant par les garderies. Si les chambres de commerce suggèrent ce prodigieux principe de taxation, c’est que ça doit être bon pour le monde ordinaire et même ceux qui sont moins ordinaires.

La vraie nature de la Commission de l’écofiscalité du Canada

Bon ben disons que ladite Commission de l’écofiscalité du Canada, contrairement à ce que sa raison sociale « peut » laisser croire, est un organisme privé de recherche financé par des firmes comme la pétrolière Suncor, qui comme vous le savez est très portée sur la protection de l’environnement grâce à ses nombreux investissements dans les sables bitumineux de l’Alberta; par la Banque Toronto-Dominion (TD) très active dans l’écofiscalité grâce à ses nombreuses filiales et apparentée dans plusieurs paradis fiscaux; par des fondations de gens d’affaires, etc. Ah la belle commission indépendante qui milite avant tout pour le bien de tous.

Il est vraiment malhonnête intellectuellement de nommer cet organisme privé « Commission sur l’écofiscalité ». 1) « Commission » ça donne l’impression que c’est un organisme gouvernemental. 2) « écofiscalité », alors que tous ses membres sont soit économistes, gestionnaires ou d’ex-politiciens comme les très écolos Jean Charest, le très conservateur Preston Manning et l’ex-premier ministre libéral du Canada Paul Martin pour qui l’évasion fiscale relève de l’écofiscalité! « Écofiscalité », un terme trompeur pour attraper les nigauds. Je dirais même que leurs politiques fiscales n’ont rien d’écologique, au contraire. 3) Les chercheurs de ladite Commission se font appeler « commissaires » afin d’encore mieux tromper les gens, car généralement les commissaires font partie de commissions gouvernementales. La journaliste Isabelle Paré aurait dû lire l’article rédigé le 2 octobre 2017 par son collègue du Devoir Jean-François Nadeau qui avait justement mis à nu cette fameuse commission privée : « La goutte d’eau en trop ». Il n’est pas trop tard pour le lire.

« Experts », vous dites madame?

La journaliste Isabelle Paré n’y va pas de main morte pour nous faire avaler la pilule de taxer l’utilisation de nos services publics. En effet, dans son très long article de près d’une page complète, elle mentionne au moins 7 fois la mention d’« experts ». Peut-elle nous expliquer en quoi ces économistes de service sont des experts en écofiscalité que l’on devrait écouter si on veut sauver la planète? Une vraie farce que je ne trouve pas drôle.

Elle les qualifie aussi d’experts « indépendants » alors qu’ils ne le sont pas. Qu’elle prouve le contraire? Et la journaliste n’a retenu que les recommandations d’un seul pseudo-expert, un professeur en économie des HEC de Montréal, très financées par le privé. Comment les universitaires payés généreusement par des fonds publics peuvent ainsi se mettre au service des puissants et des milliardaires entreprises et individus et se comporter en perroquets suggérant au monde des politiques fiscales ou autres qui profitent surtout à leurs commanditaires et qui sont calquées sur les leurs?

Tarifier à l’usage, les déchets, l’eau, les autoroutes...

Alors si nous avons à cœur la protection de l’environnement, il faut attaquer le principe de l’utilisateur-payeur à vos déchets et poubelles si on veut absolument éviter un « cul-de-sac » environnemental qu’a dit la journaliste et son chercheur « expert ». Pas par la taxe sur le carbone; pas en appliquant le fameux principe fiscal de l’utilisateur-payeur aux mines et à leurs sols contaminés : « Restauration des sites miniers. Les Québécois devront payer la note de 1.2 milliard » (Le Devoir, 24 août 2013). Jamais ces experts universitaires franchisés par le patronat ne suggèrent comme cela se fait ailleurs de réintroduire au Canada et au Québec les impôts successoraux; de taxer équitablement les options d’achat d’actions, les gains de capitaux et les transactions financières; de limiter l’échappatoire fiscale de l’incorporation; de s’attaquer à l’évasion fiscale dans les paradis fiscaux, toutes des pratiques fiscales utilisées et privilégiées par leurs contracteurs. « Le prix du carbone est beaucoup trop faible, estime l’OCDE. Les gouvernements doivent l’augmenter sans tarder, selon l’organisme » (Le Devoir, 19 septembre 2018). Non, pour nos écofiscalistes, seul le principe de l’utilisateur-payeur est bon pour réduire la pollution. La taxe carbone payée par les entreprises ne les intéresse pas du tout.

Toujours la même cassette de l’utilisateur-payeur

Il faut dire qu’ils ont de la suite dans les idées ces experts en « écofiscalité » de ladite commission privée. En 2015, ils préconisaient alors : « Des péages pour décongestionner les routes propose une étude » (Radio-Canada, 2 novembre 2015). Décongestionner les routes dans le sens d’évacuer les gens pas de médaille des autoroutes afin de les réserver au grand monde. « Péages » comme dans privatisation des autoroutes, cela va de soi.

Et puis en 2017, oh surprise, les « experts » d’Isabelle Paré du Devoir récidivent : « Des économistes (de la Commission) recommandent de taxer l’eau selon la consommation » (Huffington Post, 26 septembre 2017). Et enfin la dernière étude qui demande de tarifier vos vidanges. Tiens, une autre niaiserie des experts commissaires cités par la journaliste : « Selon les experts, le Québec arrive bon deuxième au pays pour les quantités de déchets produits en fonction de son PIB (produit intérieur brut) ». C’est quoi le lien entre quantité de déchets et PIB, qui comme on le sait est moins élevé au Québec? N’importe quoi pour faire passer la bonne nouvelle.

Commission de l’écofiscalité du Canada, Conseil patronal de l’environnement, Equiterre, Institut du Nouveau Monde, Québec Fier, Chaire de recherche en énergie et Institut du Québec des HEC, Fédération canadienne des contribuables, toutes des patentes patronales promptes à vous intoxiquer avec la collaboration de certains universitaires et journalistes.