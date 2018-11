BÉDARD, Solange



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 octobre 2018, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Solange Bédard, fille de feu madame Diana Frenette et de feu monsieur Maurice Bédard. Elle a été mariée en premières noces à feu monsieur Martin Fiset et en deuxièmes noces à feu monsieur Bernard Cameron. Elle demeurait à St-Basile-de-Portneuf. Elle laisse dans le deuil ses filles: Odile (Jean-Marc Papillon) et Martine (Mario Noël); son ami monsieur Paul-André Laliberté et ses enfants: Marie-France Laliberté (André Lévesque), Philippe Laliberté (Audrey Murray) et Daniel Laliberté (Mélanie Daigle); ses petits-enfants : Maude Papillon (Alain Michel Pelletier), Martin Godin (Alex-Ann Hamel), Caterine Papillon (Steven Ouellet), Marie Godin, Charles Godin; son arrière-petit-fils Edouard Papillon Pelletier; ses frères et sœurs de la famille Bédard: Françoise, Annette (feu Alex Julien), Alexis (Huguette Savard), Jean-Yves (Bernard Gobeil), feu Marcel (feu Claire Bédard), feu Reine (feu Laval Marcotte), Marc Delisle (Jeannine Goguen), Mado Delisle et Claude Delisle (Edith Hardy); ses belles-sœurs: Gisèle Hardy (feu Robert Bédard) et Yolande Huneault (feu Laval Bédard). Elle laisse aussi dans le deuil Eddy Cameron et Linda Cameron fils et fille de feu monsieur Bernard Cameron ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Selon ses volontés, il n'y aura ni condoléances ni service religieux. Une rencontre sera tenue en privé. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 312, Québec (Québec) G1S 3G3 https://societealzheimerdequebec.com