PLANTE, Raymond



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 25 octobre 2018, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Raymond Plante, époux de feu dame Yolande Faucher. Il demeurait à St-Pierre, Île d'Orléans.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie et de là au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireIl laisse dans le deuil ses fils: feu Marc, Daniel (Maude Soucy) et Martin (Guylaine Côté); ses petits-enfants: Dave Plante, Geneviève et Joannie Plante, Nicolas et Romane Plante; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Murielle (feu Léo Noël), feu Ghislaine (Roland Lefrançois), Père Marc, Claude (Edmonde Wiseman), feu Conrad (Déliska Guérin), Gaétane (René Plante), Evelyne, Réal (Carole Lavallée) et Diane; ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Faucher: Raymond (Bernadette Bouchard), Denise (Laurier Thibault), Jacques (Thérèse Masson), Serge (Francine Ferland), feu André (Lisette Prémont), feu Benoît (Denise Lefebvre); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre son épouse Yolande, son fils Marc, Jean-Guy Plante (Ghislaine Roberge), Jean-Yves Faucher (Cécile Michaud), Gérard Faucher (Jacqueline Fortier), Rachel Faucher (Clément Côté) et Claude Faucher (Micheline Châteauvert).