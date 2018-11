SYLVAIN, Marie-Anne



Au CHSLD de Saint-Flavien, le 24 octobre 2018, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Marie-Anne Sylvain, épouse de feu Dieudonné Lavigne, fille de feu madame Laura Routhier et de feu monsieur Alfred Sylvain. Elle demeurait à Joly.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 2 novembre 2018, de 19 h à 21 h et samedi de 9 h 30 à 10 h 45.L'inhumation se fera au cimetière St-Janvier-de-Joly. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Odette (feu Jean-Marc Bélanger), Jean-Guy, Michelle (feu Pierre Robert), Jacques (Louise Yale), Yvon (Louise Thibault), Alain (Maryse Prince), Raymond (Céline Lauzé), Pierre (Lisette Brassard) et Marie-France (Richard Côté); ses petits-enfants et arrière-petits- enfants; ses frères et sœurs: Gérard (feu Maria Leblanc), Jean-Marie ((Noëlla Turgeon), Rosaire (feu Gisèle Villeneuve), Thérèse (feu Gaétan Paquette), Clément (Huguette Beaulne), Hélène et Marc- André (Yolande Lévesque). Elle est allée rejoindre son frère et ses sœurs décédés: Simone (Jean-Marie Lavigne), Jeanne (Georges Miron), Marie-Ange (Hervé Talbot), Joseph, Raymonde et Colette, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs décédés de la famille Lavigne: Jean-Marie (Simone Sylvain), Maurice (Jeanne-D'Arc Rouleau), Charles (Marie), Thérèse (Paul Lacasse), Roger (Rollande Goupil), Henri et Éva. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de santé et services sociaux Lévis-Lotbinière, dédié au CHSLD de Saint-Flavien, Téléphone : 418 380-8997 Site web : www.csssalphonsedesjardins.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.