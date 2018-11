TRUDEL, Robert



À Québec, le 24 octobre 2018, est décédé, entouré de l'amour des siens, monsieur Robert Trudel, époux de Micheline Lavoie. Il était le fils de feu Gabrielle Trudel et de feu Maurice Trudel. Né à Noranda, il habitait à Québec. Sa famille accueillera parents et amis pour recevoir les condoléances, dès 13h, en la(Pour accéder à la chapelle, emprunter la rue Maire-Beaulieu à partir du chemin St-Louis et entrer sur le stationnement du Montmartre canadien. La chapelle se trouve au bout du stationnement, sur la gauche, dans un bâtiment séparé de l'édifice principal). Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Nancy et Nathalie; sa petite-fille Émily (Frank) et un arrière-petit-fils à naître; ses frères et ses sœurs: feu Jean-Yves, feu Colette, Pierre (Guylaine), Denise et Rock; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lavoie: Gilles (Louise), Monique, Gaston (Diane), Gabrielle, Denis (Louise), Jean-Louis (Johanne) et Linda; plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces et des amis très chers. La famille tient à adresser des remerciements sincères au personnel soignant de plusieurs unités de l'IUCPQ (Hôpital Laval) pour l'excellence des soins prodigués pendant de nombreuses années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, 2e étage, bureau Y-2315, Québec (Québec), G1V 0B8. Téléphone : 418 656-4999. https://www.fondation-iucpq.org