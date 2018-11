Deux nouveaux personnages Super Smash Bros. Ultimate dévoilés

Aujourd’hui avait lieu le tout dernier Nintendo Direct de Super Smash Bros. Ultimate avant la sortie du jeu tant attendu.

Depuis le dévoilement initial du nouveau Smash en mars 2018, plus de 72 personnages ont été confirmés parmi les choix de combattants. Hélas, nous arrivons à la fin: Nintendo a annoncé, dans son direct de ce matin, ses derniers fighters.

Ken (Street Fighter)

capture d'écran

Ken sera un écho de Ryu, mais aura quand même quelques animations bien à lui et sera plus rapide.

Incineroar (Pokémon)

capture d'écran

Pour ceux qui aiment «saisir et lancer» leurs adversaires, Incineroar sera un choix intéressant. Kotaku explique qu’il y a plus de risque avec lui, car il est plus du style lutteur, mais ultimement la récompense sera meilleure.

Voilà, c’est la fin pour l'alignement de Smash Bros. Ultimate avec un total de 74 personnages, si l’on ne compte pas les entraîneurs Pokémon. C’est la plus grande sélection jamais vue dans cette série de jeux de combat de Nintendo.

Super Smash Bros Ultimate sortira sur la Nintendo Switch le 7 décembre 2018.