Dons de bienfaisance: le Québec tire la patte

Au Québec, seulement 29% des familles ont réclamé des dons de charité, soit une baisse alarmante de 33% depuis 2010, selon la deuxième édition du Rapport sur les dons qui brosse un tableau exhaustif de l’état du secteur caritatif au Canada.

Depuis cinq ans, les dons sont en baisse pour tous les groupes d’âge. En 2015, les personnes de 55 ans et plus ont offert 6,4 G$ aux organismes de bienfaisance à l’échelle du pays, soit presque deux fois plus que les personnes âgées de 25 à 54 ans (3,5 G$).

«Cette réalité n’augure rien de bon, affirme Marina Glogovac, présidente-directrice générale de CanaDon. La baisse des dons pourrait mettre en péril plusieurs organismes.»

Le Québec a depuis longtemps la réputation d’être la province la moins généreuse en termes de dons.

«Et c’est encore vrai», soutient Bruno Marchand, PDG de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches dont les campagnes continuent à être couronnées de succès malgré tout.

«Le coût de la vie est plus cher. Dans de nombreuses études, la génération Y déclare ne pas avoir les moyens de donner. Elle choisit d’exercer son influence sur les médias sociaux et de faire du bénévolat au lieu de faire des dons», poursuit Mme Glogovac.

La moyenne des dons est passée de 394$ en 2007 à 346$ en 2015, au Canada. Les dons ne sont pas l’unique source de revenus des organismes puisque leurs revenus totaux ont atteint près de 262 G$ en 2016. Le financement gouvernemental constitue les deux tiers de leurs revenus.