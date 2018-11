Du mouvement chez les Sénateurs

Les Sénateurs d’Ottawa ont rappelé trois joueurs, dont le gardien Mike McKenna, de leur filiale de Belleville, jeudi, tout en y envoyant deux hockeyeurs.

McKenna remplacera Mike Condon, qui a vu son nom soumis au ballottage la veille. Le nouvel adjoint du vétéran Craig Anderson dans la capitale canadienne a présenté un dossier de 3-3-0, une moyenne de buts alloués de 2,72 et un taux d’efficacité de ,914 avec la filiale cette saison.

Les deux autres athlètes promus à Ottawa sont l’attaquant Nick Paul et le défenseur Erik Burgdoerfer. Le premier a totalisé six points en autant de sorties avec Belleville, alors que sle second a conservé un différentiel de -1 en 10 affrontements.

Pour leur part, Jack Rodewald et Christian Wolanin ont été rétrogradés. Celui-ci a joué une fois avec les Sénateurs en octobre.