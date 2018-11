BOURGAULT, Josette



À l'Hôpital de Montmagny, le 24 octobre 2018, à l'âge de 59 ans, est décédée Madame Josette Bourgault, demeurant à Saint-Jean-Port-Joli. Originaire de Sainte-Perpétue de L'Islet, elle était la fille de feu dame Magella Pruneau et de feu monsieur Laurent Bourgault. Elle laisse dans le deuil, ses frères et sœurs: Colette, Alain, Chantale, Jacinthe et Eric, leur conjoint(e). Elle était également la sœur de feu Jocelyn. Sont aussi affectés par son départ, ses oncles et tantes, cousins, cousines, neveux et nièces, autres parents, ami(e)s et collègues de travail. De sincères remerciements sont adressés au Dr Denis Baker et au personnel du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli ainsi qu'au personnel de l'Hôpital de Montmagny, pour leur support, leurs attentions et la qualité de leurs soins. " Un merci spécial à Louise et Marie-France pour m'avoir soutenue et accompagnée jusqu'à la toute fin ". Merci de ne pas envoyer de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), GIS 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront auà compter de 13h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.