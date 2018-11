BROUSSEAU, Fernand



Au C H U - C H U L, le 16 octobre 2018, à l'âge de 84 ans et 9 mois, est décédé monsieur Fernand Brousseau, fils de feu madame Emma Gamache et de feu monsieur Louis Brousseau. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Réal (Ginette Girard), Micheline (Constant Ouellet), et Nathalie; ses petits-enfants: Sandra, Guillaume, Vicky, Maxime, Cédric, Cindy, Jannick, Dave, Myriam; ainsi que ses arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Gérard (Gisèle Demers), Rollande (feu André), feu Léopold (feu Annette Turgeon), feu Thérèse, feu Denise, feu Françoise (feu Cyrias Paré), feu Lucien (feu Anne-Marie Lemieux), feu Louis (feu Jeanine Lafrance), feu Marcel (feu Rose-Agathe Harbour), feu Robert (Gervaise D Brousseau); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h30 à 10h 30h.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Catherine-de-St-Augustin (nouveau). La famille remercie tout le personnel du CHUL de Québec pour l'attention et les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380 rue du Pont, Québec, Québec Téléphone : 418 524-2626 Site web : www.gilleskegle.org et Fondation de la Maison Michel-Sarrazin 2101, chemin St-Louis, Québec, Québec Téléphone : 418 687-6084 Courriel : fondation@michel-sarrazin.ca Site web : www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.