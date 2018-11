DENIS, Yves



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 7 octobre 2018, à l'âge de 59 ans, est décédé monsieur Yves Denis, époux de dame Linda Morin, fils de feu monsieur Louis Denis et de dame Yolande Houde. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 14 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Linda, son beau-fils Cédric (Alexandra) et sa mère Yolande Houde; ses frères et sœurs: André (Dorothée Dupont), Guy (Claire Couture), Claude (France Paré), Benoît (Caroline Tremblay), Chantale et Brigitte (Daniel Bleau); son beau-frère Mario Morin (Louise Lavallée) ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces et amis(es). Des remerciements spéciaux à toute l'équipe d'AvantGarde, particulièrement à M. Steve Ross et M. Gérald Laprise, ainsi qu'à tout le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'unité de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec par le biais de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 tél: 418-525-4385.