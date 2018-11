Épiés à l’hôpital, au Toys R Us et jusqu’aux danseuses

La police a épié les rencontres des leaders du crime organisé québécois jusque dans une cafétéria d’hôpital, un magasin de jouets et un club de danseuses, entre 2013 et 2015.

C’est ce qu’on peut lire dans des documents judiciaires sur l’opération Magot, qui a fait éclater une alliance qu’avaient formée la mafia, les Hells Angels et les gangs de rue montréalais pour mieux se partager le marché de la drogue.

Cette enquête majeure de l’Escouade régionale mixte de lutte au crime organisé de Montréal a souvent tourné au jeu du chat et de la souris, opposant des criminels ingénieux à des policiers tenaces.

Cafétéria d’hôpital

Ces derniers ont effectué pas moins de 1048 opérations de surveillance ou de filature en 35 mois de travail avant d’arrêter les deux dirigeants de la mafia italienne, Stefano Sollecito et Leonardo Rizzuto, l’influent Hells Angel Salvatore Cazzetta et le chef de gang Gregory Woolley, condamné à huit ans d’incarcération vendredi dernier.

La traque des policiers les a parfois menés à des endroits insoupçonnés.

Ainsi, le 11 avril 2013, le trafiquant Réginald Joseph a été suivi jusque dans la cafétéria de l’hôpital Charles-Lemoyne, à Longueuil, où il était allé rencontrer son patron, Dany Sprinces Cadet.

Jouets pour bébés

Surnommé « Lou », Cadet, un membre du gang Syndicates, est considéré comme le bras droit de Gregory Woolley. Lui aussi condamné à une peine de huit ans pour gangstérisme, Cadet semblait avoir plus d’un tour dans son sac pour protéger ses rencontres d’affaires des oreilles indiscrètes des policiers.

Photo courtoisie

Le 19 mars 2015, c’est « dans la section pour bébés » du magasin Toys R Us de Boisbriand qu’une équipe de surveillance de la Sûreté du Québec a suivi le trafiquant Wesley Jean Mary, qui était allé rejoindre son patron Cadet sur place pour une discussion de quatre minutes.

Les policiers ont même défoncé l’année 2014 en s’invitant brièvement au party que Gregory Woolley avait organisé dans un hôtel de Saint-Laurent avec Cadet et le reste de sa garde rapprochée.

Capture d'écran, TVA Nouvelles

Ambiances aux antipodes

Ils ont observé Woolley à maintes reprises durant trois ans, notamment en compagnie du motard Cazzetta – qui fut accusé, détenu pendant 20 mois puis libéré des accusations portées contre lui dans cette rafle – au bar de danseuses Chez Parée, au centre-ville de Montréal, le 8 août 2014.

Photo courtoisie

Le 5 août 2014, ils avaient aussi vu Woolley aller rejoindre Sollecito au Café Empire, rue Jean-Talon Est, puis sortir dans une ruelle et parler avec lui durant une heure, loin des policiers. Durant l’année qui a suivi, le Café Empire fut la cible de quatre attaques au cocktail Molotov.

Woolley, Cadet, Sollecito et Rizzuto – fils du défunt parrain Vito Rizzuto – ont tenu l’une de leurs dernières réunions dans un lieu plus sécuritaire en passant l’après-midi du 25 septembre 2015 au café de la boutique Holt Renfrew, sur le boulevard Sherbrooke Ouest. Ils ont tous été appréhendés deux mois plus tard.