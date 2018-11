HAYES, Thérèse Rodrigue



À l'Hôpital St-Sacrement, le 28 octobre 2018, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Thérèse Rodrigue, épouse de feu monsieur Léo Hayes. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le vendredi 2 novembre de 14h à 17h et de 19h à 22h et samedi, jour des funérailles de 9h à 10h15 au centre commémoratifet de là au cimetière paroissial. Madame Rodrigue laisse dans le deuil ses enfants: Patrick (Céline Giguère), Christiane (Yvan Bureau), Jeffrey (Micheline Baril), Karl (Céline Clavet), Stevens (Shaïla Duguay), Tony (Céline Thomassin) et Robby; ses petits-enfants: Mélanie (Jean-François Bélanger) et Dany Bureau (Anne-Marie Shink), Jesson Hayes (Sabrina Mercier), Mélissa (Denis Gendreau), Véronique (Raphaël Harvey) et Keven Hayes (Annie Poulin), Mélynda (Bobby Larouche) et Luca Hayes (Joannie Savard), Anthony et Michael Hayes; ses arrière-petits-enfants: James et Tyler, Léa et Olivier, Raphaël et Justine, Mégan et Dereck, Maïka et Kellyann, Mackenzie et Ryan ainsi que Julia; son ami de cœur Paul Després; sa fille de cœur Linda Légaré; ses frères et sa sœur: Gustave (Lorraine Fortier), Raymond (Lise Blackburn) et Rollande (Robert Rodrigue); ses beaux-frères et belles-sœurs: Rose Hélène Hains (feu Jean-Baptiste Rodrigue), Jeannine Bélanger (feu Herménégilde Rodrigue) et Denise Fortier (feu Roger Rodrigue) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital St-Sacrement pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec (de l'Hôpital St-Sacrement), 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca