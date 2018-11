BEAUDOIN, Jacqueline Goulet



Au CHSLD de Saint-Raphaël, le 26 octobre 2018, à l'âge de 92 ans et 5 mois est décédée madame Jacqueline Goulet épouse de feu Hormidas Beaudoin (fils). Elle demeurait à Armagh, Bellechasse. La famille recevra les condoléances auvendredi le 2 novembre 2018 de 19h à 21h. Samedi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 9h.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Andrée (feu André Duchesneau), Carole, Jeannot, René et elle est allée rejoindre sa fille Annette et ses fils Claude et Daniel. Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Guyanne, Michelle, Guy et Danielle Picard, Derek et Annick Duchesneau, Sany et Caroline, Marie, Jennifer et Jessica Beaudoin, Laurie et Dominique Beaudoin; ses arrière-petits-enfants: Mickaël, Stéphanie, Alexandre, Cassandra, Étienne, Jérémy, Jérémy, Émerick, Brittany, Léanick, Jacob, Anakim, Alyssa, Joshua, Édric, Eden, Adan, Ludovic, Shawn, Caleb et Maèva ainsi que ses arrière-arrière-petit-fils Éloi et Benjamin. Elle était la sœur de: feu Odeliska (feu Arthur Lemieux), feu Omer (feu Adrienne Laverdière), feu Jean (feu Amanda Lemieux), feu Nérée (feu Rose Turgeon), feu Philippe (feu Rollande Veilleux), feu Paméla (feu Fernand Laverdière, feu Jean Lemieux), feu Armand (feu Dora Labrie), feu Alphondor (feu Yvonne Lemieux), Marie-Claire (feu Raymond Pouliot) et feu Julien. Elle laisse aussi dans le deuil sa belle-sœur Germaine Beaudoin (feu René Turcot), son beau-frère Emilien Beaudoin (Rose-Hélène Goulet) et plusieurs beaux-frères et belles-sœurs de la famille Beaudoin qui l'on précédé. Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel du CHSLD de Saint-Raphaël et au Dre Marie-Lou Giard pour les bons soins prodigués et un merci spécial à sa petite-fille Michelle qui a bien pris soin d'elle lors de ses fonctions et plus. La direction des funérailles a été confiée à la