GOSSELIN, Réjeanne Carrier



Àu CHSLD de St-Isidore, le 21 octobre 2018, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Réjeanne Carrier, épouse de feu Léonard Gosselin. Elle demeurait à St-Isidore autrefois de Breakeyville. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lise (Richard Gagné), Hélène (Richard Bénéteau), Serge (Gaétane Dubois), France (Marcel Daigle), Manon (André Lagrange), ses petits-enfants : Jérôme (Karine Baron), David (Caroline Racine), François (Fang Chen), feu Christian, Emmanuel, Jean-Philippe (Magalie Labrecque), Marie-Christine (Christian Larochelle), Émily, ses arrière-petits-enfants : Mégane, William, Ophélie, Juliette, Léanne, Jade, Léa, ses frères et soeurs : Rose-Aimée (feu Jean-Noël Hallé), feu Lionel (Mariette Cantin), Estelle (feu Roland Lemelin), Georges (feu Marguerite Gagné), feu Jean-Paul (Huguette Verrret), Aurèle (feu Michèle Lévesque), Noël (Réjeanne Girard), feu Benoit, Denise (Jean-Marie Mailloux), feu Roland (feu Gisèle Bussières), feu Laurence, ses beaux-frères et belles-soeurs : feu Roger (feu Lorraine Godard), feu Fernande, feu Florian (feu Jeannine Arguin), Gustave (Johanne Tousignant), André (Danielle Elieff), Nicole ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au complexele vendredi 2 novembre 2018 de 19h à 22h,à compter de 10h.La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD de St-Isidore pour tous les bons soins prodigués à Mme Carrier. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de l'Arthrite. Des formulaires seront disponibles au salon.