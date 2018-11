Harcèlement psychologique à L'Ancienne-Lorette: Marie-Ève Lemay se vide le coeur

Deux jours après un règlement hors-cour avec la Ville de L’Ancienne-Lorette, Marie-Ève Lemay, qui dit avoir été victime de harcèlement psychologique de la part du maire Émile Loranger, se vide le cœur.

À LIRE AUSSI: Émile Loranger déplore l’acharnement du conseil

Dans une lettre obtenue par TVA Nouvelles, elle se prononce sur la démarche qui a été très difficile pour elle.

«Depuis plusieurs mois, je traverse un véritable parcours du combattant, dit-elle. Je savais que le chemin serait long et pénible. C’est toujours la même chose dans ce genre de cas.»

Même si elle ne peut se prononcer sur les faits et les gestes reprochés, elle affirme «qu’on ne peut véritablement jamais vraiment sortir gagnant d’une telle situation, peu importe les montants en cause. On ne peut qu’espérer que les blessures guériront avec le temps et en sortir plus fort au bout du compte.»

Elle ajoute que ce dénouement lui offre désormais un «nouveau départ».

Mme Lemay occupait le poste de chef de cabinet du maire. Elle était à l’emploi de la municipalité depuis 2010. Elle avait porté plainte à la CNESST en mai dernier pour harcèlement psychologique.

À la suite d’une entente entérinée par le conseil municipal, elle recevra une somme de près de 200 000 $. La Ville a également dû débourser quelque 130 000 $ en frais d'avocats.

Malgré cette entente, le conseil municipal réclame toujours une enquête sur les agissements du maire Loranger à l’égard de sa chef de cabinet.

Voici la lettre intégrale de Marie-Ève Lemay :

«Vous le savez, je n’ai pas l’habitude d’écrire sur les réseaux sociaux. J’ai toujours beaucoup tenu à ce que ma vie privée demeure privée. Aujourd’hui, toutefois, c’est différent. Aujourd’hui, je veux et je peux envisager commencer à tourner la page sur un passage de ma vie qui aura sans contredit laissé des cicatrices. Parce que j’ai dénoncé.

De par la nature de ce que je me dois d’appeler mon ancien emploi, cette histoire, mon histoire, rejaillit dans l’espace médiatique . Et je le comprends parfaitement. Personnages publics et deniers publics font en sorte qu’il n’aurait pas pu en être autrement. J’ai moi-même pensé beaucoup aux citoyens de L’Ancienne-Lorette, pour qui j’ai travaillé pendant les huit dernières années, dans la recherche du meilleur dénouement possible. On ne se lance pas dans le dépôt d’une plainte pour harcèlement sans réfléchir aux conséquences, pour nous et pour les autres. Comment faire en sorte que David vienne à bout de Goliath tout en protégeant les gens autour?

Depuis plusieurs mois, je traverse un véritable parcours du combattant. Je savais que le chemin serait long et pénible. C’est toujours la même chose dans ce genre de cas.

Maintenant, j’ai eu à faire des choix en pensant à mon avenir, mais surtout à celui de mes enfants. C’est ce qui m’a conduite à l’entente intervenue avec la Ville de L’Ancienne-Lorette et entérinée par les élus (es). Ainsi, je suis liée à la confidentialité concernant les faits et gestes reprochés. Sachez par contre qu’on ne peut véritablement jamais vraiment sortir gagnant d’une telle situation, peu importe les montants en cause. On ne peut qu’espérer que les blessures guériront avec le temps et en sortir plus fort au bout du compte.

C’est pour moi un nouveau départ. Je garde malgré tout en tête une pensée toute spéciale pour ces femmes qui on dénoncé avant moi et pour celles qui hésitent à le faire. Mesdames, faisons le pour nous, mais aussi pour les générations de femmes à venir. Beaucoup de chemin à été parcouru, mais il reste aussi beaucoup à faire.

En ce sens, je tiens à remercier tous ceux qui ont été à mes côtés dans ces moments plus difficiles. Vous vous reconnaîtrez.

Un merci spécial à mes enfants pour le courage qu’ils m’ont insufflé. Particulièrement, à ma fille qui a été ma plus grande motivation et pour qui j’espère avoir été un modèle féminin à la hauteur.

Ma grande, c’est pour toi. JAMAIS. Je te l’ai dit souvent dans les dernier temps. Ne laisse JAMAIS personne s’interposer entre toi et tes rêves. N’abandonne JAMAIS. Crois en toi. Tu es formidable.

Je vous aime plus que tout mes amours.»