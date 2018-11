Hausse marquée du bénéfice pour SNC-Lavalin

MONTRÉAL - Les profits de SNC-Lavalin ont grimpé au troisième trimestre par rapport à la même période l’an dernier.

La firme d’ingénierie montréalaise a augmenté son bénéfice de 16,6 % pour atteindre 120,7 millions $ au dernier trimestre (0,69 $ par action) contrairement à 103,6 millions $ (0,59 $ par action) à la même époque en 2017.

«Nous sommes très satisfaits de notre rendement au troisième trimestre qui s'est avéré légèrement supérieur à nos attentes, a mentionné Neil Bruce, président et chef de la direction de SNC-Lavalin, par communiqué. L'acquisition d'Atkins remonte maintenant à plus d'un an et nous pouvons affirmer avec fierté que l'intégration a été réussie et nous a permis d'améliorer et de diversifier nos services, de réaliser des synergies de coût de 124 millions $, en plus de commencer à procurer des synergies de revenus.»

Les revenus ont cependant diminué, passant de 2,63 milliards $ au troisième trimestre 2017 à 2,56 milliards $ pour la même période cette année.

«La variation est principalement attribuable à une baisse des produits du secteur pétrole et gaz, dont certains projets d'envergure sont en voie d'être achevés ou achevés, et de l'unité énergie thermique, la Société ayant pris la décision stratégique de mettre fin à ses activités dans ce marché», a précisé l’entreprise québécoise.

Elle affirme que son carnet de commandes, ayant une valeur de 15,2 milliards $ à la fin de septembre dernier, est bien rempli.