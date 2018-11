Huit jours sur la route: les Remparts sont prêts pour un long périple

«C’est correct, c’est comme ça. Tout le monde a des calendriers difficiles et on doit tous composer avec ça. Victoriaville, pour commencer, ce sera un bon test. Ils jouent bien à la maison comme le montre leur fiche de 6-1 à domicile. Ils travaillent bien sur leur propre patinoire et il faudra arriver prêts. Je ne suis pas déçu de notre équipe, jeudi (mercredi contre Rouyn-Noranda), mais j’aimerais nous voir rebondir avec un bon match », a mentionné Patrick Roy, jeudi.

«Ça va être spécial, il y a plusieurs gars que je connais depuis un bout. J’ai hâte de jouer et d’essayer de gagner. On revient d’une défaite et on veut vraiment l’emporter. Ça voudrait dire beaucoup pour moi», a mentionné le gardien qui a échangé quelques textos avec d’anciens coéquipiers au cours des derniers jours.