Impôts impayés: le fisc prend des mesures contre Jean-Pierre Ferland

Revenu Québec prend les grands moyens contre le chanteur Jean-Pierre Ferland, à qui il réclame plus de 52 000 $ en impôts impayés sur une période de trois ans.

Selon l’avis d’inscription d’une hypothèque légale consulté par Le Journal, l’artiste, qui cumule plus de 50 ans de carrière, doit à l’État 52 270,63 $ en vertu de la Loi sur les impôts pour les années 2011, 2012 et 2014.

Véritable monument de la chanson québécoise, l’artiste derrière les chansons Le petit roi et Un peu plus haut, un peu plus loin, a d’abord affirmé ne pas être au courant de l’avis concernant l’immeuble de la rue Fleury à Montréal, qu’il n’habite pas.