Jackson n’a pas répondu aux attentes de l’entraîneur

Anthony Jackson-Hamel a exprimé mercredi tout son mécontentement face à la saison qui vient de se terminer et on a vite compris que ça ne tournait pas rond entre Rémi Garde et lui.

Jackson déplorait qu’on ait cessé de l’utiliser et qu’on n’ait pas compris ce qu’il pouvait apporter à l’équipe.

Jeudi, Rémi Garde a fait preuve de beaucoup de diplomatie pour éviter de le placer dans l’embarras.

On a toutefois très bien compris qu’il aurait eu envie d’en dire plus et que le joueur n’a tout simplement pas su répondre aux attentes, à bien des égards.

Mise en forme

Garde a assuré qu’il n’avait pas pris le Québécois de 25 ans en grippe, mais les problèmes ont commencé dès le début du camp d’entraînement.

« Quand on a commencé la saison, on est parti en préparation et j’avais une idée de la préparation que je voulais mener.

Antho faisait partie des joueurs qui ont souffert beaucoup, même si j’avais diminué les standards que j’avais en Europe. »

Puis, Jackson-Hamel s’est blessé deux fois, coup sur coup, ce qui a davantage compliqué les choses.

Porter l’équipe

On comprend toutefois que Jackson n’a pas été assez généreux dans les efforts pour atteindre les standards de mise en forme exigés par Garde et ses adjoints.

Mais ce n’est pas tout. L’entraîneur-chef a laissé entendre que Jackson plaçait peut-être un peu trop ses intérêts devant ceux de l’équipe.

« C’est peut-être quelqu’un qui, avant de donner à l’équipe, veut recevoir. Je suis déçu. Moi j’étais dans l’attente de quelqu’un qui porte l’équipe plutôt que de se faire porter par l’équipe. »

Garde a rappelé que c’est lui le patron et qu’il n’avait jamais eu l’intention de se laisser marcher sur les pieds.

« Si on est venu me chercher, ce n’est pas pour faire ce que les joueurs voulaient faire, mais je n’ai jamais eu de problème de manque de respect avec lui », a-t-il tenu à préciser.

« J’ai essayé avec maladresse et sans résultat de lui donner sa chance et de lui faire comprendre que je voulais bien m’adapter, et je le lui ai dit en début de saison. »

Contrat

On se demande bien comment les deux hommes vont pouvoir poursuivre leur relation la saison prochaine puisque l’attaquant, qui n’a marqué que deux buts cette saison, est toujours sous contrat pour 2019.

« On va trouver une solution intelligemment. Si c’est qu’il revienne l’an prochain et qu’il casse la baraque, je n’ai pas d’amour propre par rapport à ça. »

On sent toutefois qu’il a été un peu piqué par les allusions de Jackson-Hamel, qui a mentionné que ça semblait être plus difficile de s’imposer pour les joueurs locaux.

« Je n’ai rien contre les joueurs québécois », a insisté Garde.