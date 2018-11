Jusqu’à 1500 $ en crédit d’impôt pour certains actionnaires de CRCD

Les actionnaires de Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) pourront bientôt bénéficier d'un nouveau crédit d’impôt provincial pouvant aller jusqu’à 1500 $.

En effet, dès lundi, les actionnaires de CRCD qui détiennent des actions depuis au moins sept ans et qui n’ont jamais procédé à un rachat pourront faire une demande d’échange jusqu’à concurrence de 15 000 $ annuellement, et ce, uniquement en 2018, 2019 et 2020.

Ils profiteront alors d’un crédit d’impôt de 10 % supplémentaire pour cette année.

Quelque 52 000 détenteurs d’actions de CRCD pourront en bénéficier, et ce, sans mise de fonds additionnelle.

Dans le dernier budget, le gouvernement Couillard a accordé au CRCD un montant annuel de 100 millions $ pour les trois prochaines années, afin de permettre aux actionnaires de reporter de sept ans le droit de rachat de leurs actions admissibles.

«CRCD a récemment obtenu confirmation des deux paliers gouvernementaux que l’échange des actions n’aura pas de conséquences fiscales pour l’actionnaire au moment de la transaction, autre que l’obtention du crédit d’impôt», a-t-on précisé.

Les actionnaires concernés vont être contactés à ce propos.

Si la demande de conversion est supérieure au montant autorisé de 100 millions $, le CRCD procédera par processus de sélection aléatoire parmi tous les actionnaires ayant signifié leur intérêt d’ici le 31 janvier 2019.

Le fonds d’investissement Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) compte plus de 100 000 actionnaires et affiche un actif net de 1,9 milliard $. Le fonds public a rapporté en août dernier un rendement non annualisé de 4,1 % et un bénéfice net de 77,9 millions $ pour le semestre terminé le 30 juin dernier.