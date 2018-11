Annonce d'Ottawa: la CSN craint que la Davie se contente de «miettes»

La CSN a froidement accueilli l’annonce gouvernementale d’octroyer des contrats totalisant 7 milliards$ à trois chantiers maritimes, dont celui de la Davie, à Lévis, pour la réfection de 12 frégates militaires.

L’annonce gouvernementale ne précise pas le nombre de frégates qui seront dévolues du chantier lévisien. Cependant, certaines rumeurs indiquent que Lévis devra se contenter de trois frégates.

«On me dit que ce serait trois frégates qui seraient accordées au chantier naval. C’est des miettes. Ça ne corrige rien. C’est le plus gros chantier au pays et on a 60 travailleurs actuellement», a déploré Ann Gingras, présidente du Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches de la CSN, jeudi midi, en marge d’un dîner-conférence de la Chambre de commerce de Lévis.

À ses yeux, l’annonce gouvernementale est «un début». Par contre, le fait que ces contrats ne commenceront qu’en 2021 l’inquiète énormément. «Les travailleurs, il font quoi demain matin?», s’est-elle demandée en faisant référence aux centaines de mises à pied des derniers mois.

D’après la syndicaliste, une des solutions serait que la Davie obtienne le contrat de réfection du navire ravitailleur Obelix. «Ça ferait un pont d’ici 2021», a-t-elle affirmé.

Bonne nouvelle, selon la direction

À la direction de la Davie, Frédérik Boivert a qualifié l’annonce gouvernementale de «bonne nouvelle». «Enfin, Chantier Davie est maintenant considéré dans le cadre de stratégie nationale de construction navale, s’est-il félicité. On voit ici les premiers fruits de la réforme de cette stratégie qui n’allait nulle part.»

Tout comme la CSN, ce dernier a insisté sur l’importance que le contrat de l’Obelix soit entre temps accordé à la Davie pour permettre un rapide retour au travail pour des centaines de travailleurs. «Si on l’obtient, on a peut avoir 1500 travailleurs sur le chantier demain matin», a-t-il affirmé.

«Un pas dans la bonne direction»



De son côté, le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, a estimé que l’annonce gouvernementale est «un pas dans la bonne direction, mais qui n’est pas suffisant».



D’après lui, d’ici 2021, «il faut que le gouvernement fédéral, à travers les contrats qu’il octroie, trouve des façons d’aider la Davie. Il faut qu’on donne de l’oxygène au chantier», a-t-il ajouté en évoquant également la possibilité de confier la réfection de l’Obelix au chantier lévisien.