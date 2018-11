La famille Markle «toxique», selon le neveu de Meghan

Tyler Dooley, le neveu de Meghan Markle, duchesse de Sussex, a critiqué des membres de sa famille qui nuisent à son père en la critiquant publiquement.

Le père de Meghan Markle, Thomas Markle Sr, qui est le grand-père de Tyler, a été au centre d’une tempête médiatique à la veille du mariage de Meghan Markle avec le prince Harry en mai après qu’il est apparu qu’il avait mis en scène avec des paparazzi des photos le montrant préparer son départ en Angleterre pour les noces. Thomas Markle Sr n’a pas assisté à la cérémonie aux côtés de son ex-épouse, Doria Ragland, car il avait subi une opération du cœur.

Depuis le mariage, Thomas Markle Sr et des membres de la famille élargie de la femme du prince Harry, dont notamment une demi-sœur de Meghan Markle, Samantha Grant, ont régulièrement critiqué la famille royale ou la duchesse elle-même dans des interviews. Tyler Dooley accuse son grand-père de tenter d’attirer à lui l’attention — et est en colère contre les autres membres de la famille qui attisent les choses.

«C’est écrasant, mais vous savez ce qui se passe dans les médias avec des membres de ma famille et c’est tout simplement terrible, a expliqué le jeune homme de 26 ans au quotidien britannique The Times. C’est une honte d’avoir des membres de la famille qui parlent négativement de Meghan. C’est juste quelque chose qui ne devrait pas se faire. On continue à leur donner une plateforme pour cracher ce genre de haine, vous savez. J’en ai vraiment marre de voir ça.»

Parmi les commentaires inutiles de Thomas Markle Sr, on compte ceux qui accusent la famille royale de lui voler sa fille (qui a annoncé le 18 octobre qu’elle est enceinte), ou encore ce «retour aux années 1930» à propos de sa façon de s’habiller et l’aveu qu’il a l’habitude de prendre de la cocaïne. Néanmoins, Tyler Dooley dit que Thomas Markle Sr n’a pas de mauvaise intention envers sa fille. «Je parle à mon grand-père presque tous les jours, révèle-t-il. Bien sûr, il a eu un moment difficile. Tout ce que je peux dire c’est qu’il a toujours été bon pour moi. Il a toujours été génial avec Meghan. Il a toujours fait pour ses enfants tout ce qui a été possible.»

Tyler Dooley, qui dirige son entreprise de marijuana appelée Royally Grown et est venu au Royaume-Uni pour le mariage, bien qu’il n’ait pas été invité, participe à une nouvelle émission de téléréalité de MTV, The Royal World, à laquelle sont invitées des personnes qui ont un lien avec des aristocrates. Elle débutera le 7 novembre.