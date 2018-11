La FFQ et les femmes du Québec

Devant cette prise de position, on pourrait spontanément s’indigner. Pour une femme choisissant librement la prostitution, combien sont-elles à la subir parce que des réseaux mafieux sont parvenus à s’approprier leur corps et à les réduire à quelque chose qui se rapproche de l’esclavage sexuel ?

Qui s’intéresse à ce qu’est devenue la FFQ n’y verra finalement que le lieu de convergence des tendances féministes les plus radicales. Des tendances marginales s’y rencontrent et font vivre un écosystème idéologique à grande distance du commun des mortels.

Élargissons la question : peut-on vraiment représenter les femmes à la manière d’un lobby ? Il y a des femmes de gauche et des femmes de droite, des souverainistes et des fédéralistes, des nationalistes et des multiculturalistes, des catholiques, des musulmanes, des juives et beaucoup d’athées ! Y a-t-il vraiment moyen de rassembler dans un bloc monolithique ces femmes qui n’ont pas de programme commun et ne prétendent pas en avoir ?