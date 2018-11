Laurent Paquin, nouvel ambassadeur du Club des petits déjeuners

Pour son 24e anniversaire, le Club des petits déjeuners a reçu un cadeau de Laurent Paquin. Après avoir appuyé l'organisme à plusieurs reprises, le populaire humoriste en est le nouvel ambassadeur.

Il s'est d'ailleurs récemment rendu dans un club pour la première fois, afin de donner de son temps, avec plaisir, à titre de préposé aux gaufres et aux croissants.

«Quand je suis allé servir le petit déjeuner dans un club, je n'avais pas l'impression d'être dans une œuvre de charité: on dirait plutôt un party auquel on peut tous contribuer. Et les bénéfices ne sont pas juste bons pour l'enfant, mais aussi pour la société. Le Club des petits déjeuners travaille pour le futur!»

Chaque année, le Club des petits déjeuners offre de la nourriture à plus de 220 000 enfants dans quelque 1600 établissements scolaires au Canada.

Au cours des 12 derniers mois seulement, l'organisme a réussi à augmenter de 8,1 % le nombre d'élèves à qui elle offre un repas tous les jours. Ses membres se sont également impliqués dans un projet-pilote gouvernemental s'intéressant aux enfants des services de garde éducatifs au Québec.

Fort de quatre nominations pour le prochain Gala Les Olivier grâce à son spectacle Déplaire, Laurent Paquin continue sa tournée partout au Québec.