Le 3e spectacle de Rachid Badouri en chantier

Sur scène à Paris jusqu'à la fin de l'année avec Badouri rechargé, Rachid Badouri pense déjà sérieusement à son troisième spectacle, dont la période de rodage s'amorcera en juin prochain au Québec.

Ce one-man-show qui n'a pas encore de titre sera, dit-on, plus sobre et plus personnel. Les spectateurs de Sainte-Geneviève et de Laval seront les premiers à entendre les nouvelles blagues de l'humoriste. Des billets pour de nombreuses représentations sont déjà en vente en ligne (rachidbadouri.com).

Le premier spectacle de Rachid Badouri, Arrête ton cinéma!, a été certifié triple platine. L'artiste a aussi reçu une plaque double platine en 2015, quand plus de 200 000 places ont été vendues pour son deuxième effort, Badouri rechargé.

L'automne dernier, l'artiste a été forcé d'annuler quelque 30 spectacles, hospitalisé parce qu'il souffrait d'une infection aux pieds et s'était blessé aux ligaments en s'entraînant.