Le nouveau film de Kim Nguyen sortira dans plus de 25 pays

Moins de deux mois après avoir été présenté en première mondiale au Festival de Toronto, The Hummingbird Project, le nouveau film du cinéaste québécois Kim Nguyen (Rebelle), a déjà été vendu dans plus de 25 pays à travers le monde, a annoncé jeudi la boîte de production montréalaise Item 7. En plus des États-Unis et du Canada, le long métrage prendra l’affiche dans plusieurs pays en Europe (dont l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Espagne), mais aussi au Moyen-Orient, en Asie et en Australie.

Mettant en vedette Jesse Eisenberg, Alexander Skarsgård et Salma Hayek, The Hummingbird Project suit le périple de deux cousins new-yorkais qui tentent de construire un câble en fibre optique qui relierait le Kansas et le New Jersey. Ce projet fou devrait leur permettre de faire fortune en devançant tout le monde d’une petite milliseconde dans le marché des transactions boursières. Mais encore faut-il que le plan soit bien mis à exécution...

The Hummingbird Project est le troisième film anglophone de Kim Nguyen, après Two Lovers and a Bear et Eye on Juliet. Sa sortie en salle est prévue pour le début 2019.