Le retour de Fanni et Sagna souhaité

Quand l’Impact a échangé Laurent Ciman au Los Angeles FC, il y a près d’un an, on avait cité le désir de rajeunir l’équipe. Aujourd’hui, on espère le retour de Rod Fanni, 36 ans, et Bacary Sagna, 35 ans.

Disons que c’est par la force des choses que Rémi Garde a délaissé la mission qu’on lui avait confiée.

« C’était un axe qui m’avait été donné de rajeunir l’effectif. En début de saison, les longues blessures à Kyle Fisher et

Zakaria [Diallo] m’ont placé dans une situation d’urgence. Je n’ai pas forcément tenu la feuille de route que j’ai annoncée lors du départ de Laurent Ciman. »

Cela dit, les deux arrières français ont encore de l’essence dans le réservoir et veulent tous les deux revenir, un retour aussi souhaité par Garde.

« Il y a l’âge, mais aussi ce que j’ai vu d’eux à l’entraînement et dans les matchs. Je souhaite très fortement qu’ils soient avec nous l’année prochaine.

Ils ont envie d’apporter plus et je vois au quotidien que ce sont des joueurs qui en ont encore un peu sous la semelle. Ce sont de vrais professionnels. »