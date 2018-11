Les 10 marques les moins fiables selon Consumer Reports en 2018

Chaque automne, Consumer Reports dresse le palmarès des marques les plus fiables... et celui des moins fiables.

À lire aussi: Les 10 marques les plus fiables selon Consumer Reports en 2018

Voici les 10 marques les moins bien cotées par cet organisme américain qui a étudié les réponses d’un sondage réalisé auprès de 500 000 membres.

10. Lincoln

La division de prestige de Ford a amélioré son sort de deux positions. Cela dit, la berline MKZ demeure le modèle que Consumer Reports conseille d’éviter.

9. Dodge

On note également une amélioration pour Dodge, qui a baissé de deux positions dans ce palmarès de la honte. Le Journey, qui se fait vieillissant, est le véhicule le moins fiable produit par ce manufacturier américain.

8. Jeep

Chez Jeep, on a légèrement régressé. En effet, on a monté de deux places dans ce palmarès. Alors que le Renegade s’avère le plus fiable, le Compass est quant à lui le moins fiable de cette marque.

7. Chevrolet

Le cas de Chevrolet s’est aggravé depuis l’année dernière. Le constructeur américain a bondi de cinq positions. Le Traverse est reconnu comme le véhicule le moins fiable de la marque.

6. Chrysler

Du côté de Chrysler, la situation s‘est envenimée avec un gain de sept places. De ses deux seuls modèles, la Pacifica est celle que Consumer Reports conseille d’éviter.

5. GMC

Par rapport à l’année dernière, GMC a reculé d’une place. Son Sierra 2500 HD est toutefois le véhicule le moins fiable de cette marque appartenant à General Motors.

4. RAM

Par rapport à l’année 2017, RAM a monté d’une position dans le palmarès. Son pickup 3500 est montré du doigt comme étant le moins fiable de la gamme.

3. Tesla

Pour 2018, Tesla monte sur le podium. La situation du constructeur de véhicules électriques s’est détériorée et il a grimpé de six places. Selon Consumer Reports, le Model X est son modèle le moins fiable.

2. Cadillac

Du côté de Cadillac, le résultat ne s’est pas amélioré puisque le manufacturier de véhicules de luxe a monté d’une position. Sa berline compacte de luxe, l’ATS, est à éviter selon Consumer Reports. D’ailleurs, le modèle disparaîtra sous peu du catalogue.

1. Volvo

Le constructeur suédois se retrouve au sommet de ce triste palmarès. Volvo a gagné six places depuis l’année dernière. La S90 est le véhicule le moins fiable de la marque.