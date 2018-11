Les Canucks continuent d’étonner

À la grande surprise de plusieurs observateurs, les Canucks de Vancouver ont amorcé le mois de novembre au sommet de la section Pacifique, eux qui ont savouré leur huitième victoire de la saison, mercredi.

En l’emportant 4-2 contre les Blackhawks de Chicago, la formation de la Colombie-Britannique s’est installée en tête de son groupe, ce qu’elle n’avait pas réussi à faire depuis la campagne 2005-2006. Pourtant, les blessures ayant touché les jeunes Brock Boeser (aine) et Elias Pettersson (commotion cérébrale) durant le mois d’octobre auraient pu nuire considérablement à la troupe de l’entraîneur-chef Travis Green.

Or, leurs coéquipiers se sont levés, notamment Jake Virtanen, auteur de deux buts face aux Hawks, ainsi que Brendan Gaunce et Antoine Roussel, qui ont également enfilé l’aiguille dans ce triomphe.

«C’est plus facile à dire qu’à faire, mais chaque club qui gagne dans cette ligue reçoit généralement la contribution de ses joueurs de soutien en attaque, a commenté Green au site NHL.com. À certains moments, vous avez besoin de voir des joueurs prendre le relais. Ce ne sont pas un, deux ou trois hockeyeurs qui peuvent marquer à chaque soir.»

Toutefois, il faut être dans un bon état d’esprit, et pas seulement dans une forme physique adéquate, pour contribuer aux succès d’une équipe, aux dires de Gaunce.

«Vous vous présentez sur la glace en pensant d’être en mesure de faire la différence et c’est ce qui vous permettra de convaincre l’organisation de vous garder», a déclaré au quotidien "The Province" celui comptant 14 points en carrière dans la Ligue nationale.

Régularité

Pour Virtanen, la clé est surtout de ne pas lésiner avec l’effort.

«On m’a toujours dit que je devais mériter mon temps de jeu. Il ne faut pas être bon durant un match pour ensuite manquer de constance, a-t-il mentionné. Ça ne peut pas être trois ou quatre bonnes parties sur 10, mais plutôt huit ou neuf. Auparavant, j’ai disputé une bonne rencontre, puis une mauvaise, et ainsi de suite. Cependant, je sens que ça va mieux dernièrement.»

Cette stabilité doit aussi se refléter collectivement, d’après Green.

«Nous avons été plus tenaces et plus durs en zone offensive. C’est compliqué de marquer des buts quand on ne va pas à l’intérieur. On ne peut pas attendre les jeux par la porte d’en arrière; on doit créer des chances en allant vers le filet, ce qu’on a réalisé pendant les derniers matchs.»