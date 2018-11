Les Capitales acquièrent le lanceur canadien Dustin Molleken

Les Capitales de Québec ont embauché le lanceur canadien Dustin Molleken en prévision de la prochaine saison, jeudi.

Ayant porté l’uniforme du club de Somerset, dans l’Atlantic League, lors des deux dernières années, l’artilleur de 34 ans a totalisé huit manches et un tiers avec les Tigers de Detroit en 2016 et a disputé 200 parties au niveau AAA. Le choix de 15e tour des Pirates de Pittsburgh en 2003 pourrait devenir le releveur numéro 1 de sa nouvelle équipe.

«Pendant la saison dernière, il n'était pas très heureux de son rôle dans la Ligue Atlantique avant qu'ils le fassent jouer un peu plus en fin de saison. Il a un C.V. impressionnant et il a fait partie de l'équipe nationale à plusieurs reprises. Plusieurs de nos anciens le connaissent, dont Jordan Lennerton qui dit que c'est un coéquipier de rêve», a indiqué le gérant des Capitales, Patrick Scalabrini, dans un communiqué.

«C'est un gros bonhomme qui lance fort. J'aime avoir des Canadiens pour le sentiment d'appartenance. C'est un leader qui va aider sur le terrain et qui amènera une certaine prestance. Il va occuper un rôle difficile à remplir et qui n'a pas si bien fonctionné dans nos dernières séries.»

Le natif de Regina a évolué avec le Canada lors de la Coupe du monde de baseball 2011, des Jeux panaméricains 2011 et de la Classique mondiale de baseball 2013.

En 793 manches et un tiers, tous niveaux confondus, Molleken a maintenu une moyenne de points mérités de 4,42 et conservé une fiche de 51-35. Son oncle Lorne Molleken a été l’entraîneur-chef des Blackhawks de Chicago dans la Ligue nationale de hockey en 1999 et 2000.