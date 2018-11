Les incontournables pots de marinades!

Très peu connue au Québec, la salicorne est une petite plante sauvage qui pousse le long des côtes du fleuve et qui ressemble (étrangement !) à des petites pattes d’oiseaux.

L’entreprise de Saint-Faustin-Lac-Carré, Gourmet Sauvage, la cueille dans le plus grand respect de sa conservation, car ce ne sont que les extrémités qui doivent être coupées. Une coupe totale du plan l’empêchera de se reproduire et pourrait ainsi détruire l’espèce.

Appelées également asperges de mer, les branches de salicorne sont à la fois croquantes et gorgées d’eau salée. Elles sont délicieuses en bouchées à l’apéro avec le poisson fumé et s’ajoutent facilement aux salades. Avec un peu d’ail, de citron et de beurre, elle devient un excellent ajout pour y faire sauter une pièce de poisson.