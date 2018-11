Les jeunes piétons plus susceptibles d’adopter des comportements à risque

LÉVIS | Environ six Canadiens sur dix âgés de 16 à 24 ans admettent texter en marchant, soit deux fois plus que la moyenne canadienne.

C’est ce que révèle un sondage mené par Desjardins Assurances qui semble indiquer que les jeunes sont plus susceptibles que les autres d'adopter un comportement à risque pour leur sécurité.

En effet, 61 % des jeunes disent avoir ce comportement parfois ou souvent, contre 28 % pour l’ensemble des répondants canadiens.

Les Québécois seraient cependant plus disciplinés que leurs concitoyens des autres provinces en la matière: seulement 19 % des Québécois ont dit texter parfois ou souvent lorsqu’ils marchent près d’une voie publique. Cette proportion monte à 31 % en Ontario et à 35 % en Alberta.

De plus, quatre Canadiens sur 10 reconnaissent traverser parfois ou souvent la rue en dehors des passages prévus à cet effet. Cette fois encore, ils sont plus nombreux chez les jeunes de 16 à 24 ans (47 %) que les personnes plus âgées.

Selon une recherche de la Fondation de recherches sur les blessures de la route, 15,4 % des jeunes de 16 à 19 ans ayant subi des blessures mortelles étaient des usagers de la route vulnérables. Parmi eux, les deux tiers étaient des piétons.

Par ailleurs, 80 % des répondants jugent que les cyclistes ne sont pas en sécurité lorsqu’ils circulent en ville.

Le sondage a été mené en mars 2018, en ligne, auprès de 3020 Canadiens, dont 995 Québécois.