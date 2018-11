Les «nouvelles» sœurs Boulay

Après avoir pris une pause à la suite de l’accouchement de Mélanie Boulay, Les sœurs Boulay ont repris le travail pour un futur album qui pourrait bien être différent des deux précédents. « En ce moment, j’ai l’impression qu’on est ailleurs. Les thèmes sont plus denses », dit Stéphanie Boulay.

Même si elle fait présentement la promotion de son premier album solo, Ce que je te donne ne disparaît pas, Stéphanie Boulay est déjà de retour « corps et âme dans Les sœurs Boulay ». Elle et sa sœur Mélanie ont repris le boulot, ces dernières semaines, si bien que le prochain album est déjà bien avancé.

« On va sortir des trucs en 2019 si tout va bien, dit Stéphanie. Il y aura probablement un album. Mais on n’a pas encore fixé de deadline. On est en train de placer ce genre de choses en ce moment. »