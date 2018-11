Les propos déplacés de Renaud à «Occupation double» ne passent pas

Ipelaye! Renaud d’Occupation double en Grèce se fait ramasser sur les réseaux sociaux depuis la diffusion de la quotidienne de mercredi soir. Le candidat controversé, qui n’a visiblement pas la langue dans sa poche, aurait peut-être dû faire plus attention à ses propos lors de sa conversation avec Jessika au party d’Halloween.

Lors d'une conversation avec son nouveau crush, Renaud y est allé sans délicatesse. Voici quelques exemples des propos jugés déplacés tenus par le mécanicien de locomotive qui rêve d’une carrière Instagram.

1. «Moi, si j’ai envie de te coller, je n’en ai rien à foutre de la coiffeuse de Chambly pis du modèle d’Hochelaga» - Renaud qui se fout des sentiments des autres.

Capture d'écran / Occupation double en Grèce

2. «Ça se fait à soir, ce n’est pas dur avec Maude» - Renaud qui est persuadé que Maude va embrasser Nikola.

Capture d'écran / Occupation double en Grèce

3. «T’es cute, mais une fois que j’ai les clés du chalet... Ciao bye le caniche» - Renaud qui s’assure une victoire.

Capture d'écran / Occupation double en Grèce

4. «Moi j'suis un “Osheaga ready” toutes les années» - Renaud qui n’était malheureusement pas VIP l'été dernier.

Capture d'écran / Occupation double en Grèce

5. «J’aime le fait qu’elle veuille me faire patienter. J’ai encore plus le goût de travailler pour, pis elle est parfaite là-dedans. Bravo. Une bonne agace comme on dit» - Renaud le tombeur de ses dames.

Capture d'écran / Occupation double en Grèce

6. «Non, mais on va retourner dans le party, j’vais en frencher une plus facile» - Renaud qui fait référence, encore, à Maude.

Capture d'écran / Occupation double en Grèce

7. «J’trouve que l’haleine matinale c’est aphrodisiaque» - Renaud qui vient de casser sa game à en voir la face de Jessika.

Capture d'écran / Occupation double en Grèce

8. «Mais c’était malade! Pourquoi je bande quand elle chante» - Renaud dont la performance de chant de Jessika a définitivement eu un effet sur lui.

Capture d'écran / Occupation double en Grèce

Sans surprise, les propos déplacés de Renaud ont extrêmement fait réagir sur les réseaux sociaux et nombreux sont les internautes qui se sont indignés devant son manque de délicatesse envers Maude.

Capture d'écran

Capture d'écran

Capture d'écran

Capture d'écran

Capture d'écran

Capture d'écran

Capture d'écran

Capture d'écran

À la lueur des nombreux commentaires négatifs à son égard, Renaud ferait mieux de tourner sa langue sept fois avant de parler!