Les relations mère-fils

Je souhaite revenir sur votre réponse à celui qui signait « Un gars inquiet », lequel vous demandait comment faire pour que sa mère, qui n’a jamais aimé aucune de ses blondes, puisse aimer la nouvelle avec laquelle il entend s’installer prochainement en appartement. Ce garçon, qui d’ailleurs retourne vivre chez sa mère dès qu’il se sépare d’une fille, craint de devoir le faire à nouveau dans un an s’il manque de doigté dans ce nouvel essai de vie de couple.

Je suis tout à fait d’accord avec la réponse que vous lui avez donnée, qui l’incitait à mettre ses culottes une fois pour toutes afin de couper le cordon avec sa mère et voler de ses propres ailes. Mais il importerait qu’il mette aussi ses culottes par rapport à lui-même, pour son propre bien. Comment peut-il déjà envisager de retourner vivre chez sa mère dans un an si sa nouvelle relation cesse ?

C’est à lui de décider ce qu’il fera dans pareil cas. Et l’envie de sa mère qu’il retourne vivre avec elle ne devrait en aucun cas dicter sa conduite à lui. Il est plus que temps pour ce jeune homme de se prendre en main et de se dire que si sa relation actuelle casse, pour quelque raison que ce soit, il devra s’installer dans son propre appartement plutôt que de compter sur sa mère pour l’héberger.

Je suis moi-même mère de deux beaux adultes, un garçon et une fille, qui sont totalement autonomes et fiers de l’être. La vie d’une mère, que ce soit avec une bru ou un gendre, a ses hauts et ses bas, comme toute autre relation. L’important, c’est de tenter au mieux de garder le cap et de se respecter les uns les autres.

Lise

Les relations humaines de quelque ordre qu’elles soient demandent à chacun des protagonistes de savoir mettre de l’eau dans son vin pour que règne l’harmonie. C’est bien connu, l’art de mélanger les cultures familiales différentes demande des talents d’équilibriste. Tout comme il faut être deux pour danser le tango, on s’entend que c’est pareil dans la relation humaine. La mère n’est donc pas seule responsable d’un déséquilibre avec son enfant devenu adulte. Ce dernier possède, au même titre qu’elle, la responsabilité de maintenir cet équilibre tant recherché et de faire en sorte qu’il advienne.