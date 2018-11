L'ex-ministre Julie Boulet ne dit pas non à la mairie de Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES | Les rumeurs se font persistantes voulant que l'ex-ministre libérale Julie Boulet soit intéressée, le moment venu, à se porter candidate à la mairie de Trois-Rivières.

Mme Boulet n'a pas nié ces rumeurs. Elle a rappelé à TVA Nouvelles qu'elle avait indiqué, au moment de son départ à la retraite, «ne pas fermer la porte à une autre implication en politique».

Par respect pour l'actuel maire, elle n'a pas voulu commenter davantage, jeudi. Yves Lévesque est actuellement au repos et on sait qu'il entretient de l'intérêt pour la campagne fédérale de l'an prochain sous la bannière conservatrice, son mandat à la mairie étant son dernier.

Julie Boulet serait admissible à poser sa candidature à une fonction municipale à Trois-Rivières puisqu'elle habite la ville de façon permanente depuis un an et demi. Son frère Jean est depuis le 1er octobre le député de Trois-Rivières. L'ex-ministre s'en tient à dire que pour l'instant «elle se repose et fait de la lecture».

L'ex-député de Trois-Rivières Jean-Denis Girard n'avait pas fermé la porte lui non plus à la mairie. Une semaine après sa défaite, il avait déclaré à TVA Nouvelles qu'il n'avait pas de «plan B», qu'il comptait d'abord «prendre des vacances» et qu'il avait souhaité être réélu comme député pour «continuer à défendre Trois-Rivières».

Celle qui était son attachée politique Marianne Méthot faisait déjà l'objet de rumeurs en lien avec la mairie trifluvienne bien avant l'élection du 1er octobre dernier. Elle non plus n'a pas cherché à les démentir.

L'ex-conseiller municipal et adversaire d'Yves Lévesque à l'élection de novembre 2017 Jean-François Aubin est perçu comme étant en réserve de la république. Il n'a jamais nié envisager de tenter à nouveau sa chance à la mairie.