Malgré le mauvais début de saison, pas de panique chez le Rocket

Le Rocket de Laval n’a remporté que trois de ses dix premiers matchs de la saison régulière. Toutefois, cela n’inquiète pas le personnel d’entraîneurs de l’équipe.

En effet, même si le résultat n’y est pas encore, le Rocket envoie en moyenne 13 rondelles de plus au filet que ses adversaires.

«Ce n’est pas la fiche que l’on veut, a indiqué Daniel Jacob, un des adjoints de Joël Bouchard, à l’émission Les Partants, sur les ondes de la chaîne TVA Sports. Mais d’un autre côté, on a été de loin la meilleure équipe sur la glace dans probablement tous les matchs qu’on a joués.»

«D’un côté, le résultat n’est pas celui qu’on espère, mais le processus enclenché va très bien. On compétitionne tous les soirs, on met plus de lancers au filet que l’adversaire, les chances de marquer sont trois à quatre fois plus de notre côté.»

Jacob a d’ailleurs été un témoin privilégié, mercredi, dans une défaite de 2-1 du Rocket face aux Senators de Belleville, du match de Nikita Scherbak, récemment rétrogradé par le Canadien de Montréal.

«[Ce fut] un match en deux temps pour Nikita, a confié Jacob. Il avait pratiqué, mais n’avait pas joué depuis longtemps. Il a eu un départ un peu plus lent, mais il a pris son erre d’aller, a fait des bons jeux en zone offensive, pris quelques lancers au filet et eu de bonnes chances en avantage numérique. Ça lui a fait du bien.»