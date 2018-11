Mario Pelchat gâche la fête

Mais c’était trop beau. Il a fallu que Mario Pelchat, qui avait participé à un enlevant pot-pourri d’ouverture avec Guylaine Tanguay, Martine St-Clair et Maxime Landry, vienne gâcher la fête quelques heures plus tard. S’en prenant à Klô Pelgag et Hubert Lenoir, il a déclaré que « ceux qui sont inconnus du public et les excentriques sont ceux qui remportent les prix au Gala de l’ADISQ ».